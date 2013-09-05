Необходимо написание текстов по ремонту планшетов и сотовых телефонов(основные поломки), озвучьте цены за 1000 знаков Желателен опыт написания текстов на надобную тематику
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Возьмем в свою команду рерайтеров, которые готовы заполнять информационный сайт в ежедневном режиме. Оплату осуществляем еженедельно. Если нет опыта по наполнению- все расскажем, главное- желание и уделять работе половину рабочего дня.
- Похожие заказы
- Копирайтинг29 заявокЗакрыт10 лет назад
Для сайта flydex.ru, в рубрике "Что посмотреть", по каждому городу требуется написать по 4 шт самые популярные достопримечательности или объекты на которые стоит сходить и посмотреть. Далее, тоже самое только на тему "Куда ...Копирайтинг26 заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
Группа авторов «Феникс» объявляет набор ответственных и креативных авторов для постоянного сотрудничества. Высокое качество и скорость выполнения работы предпочтительны. Если Вы новичок, но ответственный, исполнительный и пунктуальный человек - мы будем рады Вас принять. У нас много работы, ...Копирайтинг54 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно обновить текстовый контент на сайте, рерайт текста. В основном технические описанияКопирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
Требуется написание и выкладка текстов на сайт. Тематика косметика, вязание, туризм и др. Требование к написанию текстов: - уникальность 95-100% по advega - соблюдение заголовков h1-h3 - правильное вхождение ключевых слов - текст для человека, практически полезный и/или продающий Требование ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $250
Здравствуйте Нахожусь в поисках человека, который возьмется за два направления деятельности: 1) рерайтить мои исходники - 30 рублей (WMR, ЯД) 2) рерайтить исходники, найденные самостоятельно - 35 рублей (WMR, ЯД) Ключевых слов нет и не бывает. Объем в день нужен ...Копирайтинг23 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется написать две статьи, уникальность 100%. требования во вложении.Копирайтинг16 заявокЗакрыт10 лет назад
- $33
Нужно 3 статьи о сантехнике для дома. От 2000 до 3000 знаков. Для всех статей: - регион читателя Москва - возраст читателя 25-35 лет - образование высшее - доходы средние и выше среднего уникальные, структурированные, ...Копирайтинг2 исполнителяЗакрыт10 лет назад