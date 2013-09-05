Копирайтер хоккейной тематики.

$100
КопирайтингЗакрыт4 заявки283 просмотра
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Требуются статьи и новости хоккейной тематики

Требуется написание текстов на сайт. Тематика хоккей, обзоры коньков, клюшек, выбор экипировки и др.

Требование к написанию текстов:

- уникальность 80–95% по advega

- соблюдение заголовков h1-h3

- правильное вхождение ключевых слов

- текст для человека, практически полезный.

Подробнее о цене и различных нюансах поговорим лично, предпочтение отдам самой низкой цене.

Интересно сотрудничество на постоянной основе. Объем работ от 100 тыс. зн. каждый месяц.

10 лет назад
Bigrema
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
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