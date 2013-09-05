Рерайт описания товаров для ИМ

Надо сделать уникальными описания для товаров (косметика).

Средняя длинна описания 350 символов без пробелов.

Работать будем:

Я даю группу товаров на сайте, вы занимаетесь потом присылаете мне файлик

1) Название товара

Новое описание

2) Название товара

Новое описание

Интересует за сколько вы готовы этим заняться. Сумму оплаты можно считать в символах (суммировать все описания), но было бы проще фиксированная цена за одно описание.

Если друг-друга устроим - продолжительное сотрудничество. Товаров будет много.