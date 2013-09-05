Написание статей на сайт

На новый сайт необходимо написать статьи на темы: Продвижение сайтов, Создание сайтов, Реклама сайтов. На каждую из тем по 5 статей. В общем 15 статей объемом по 1000 знаков каждая. Будет хорошо, если копирайтер разбирается в этих темах. Оплата по webmoney.