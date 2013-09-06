Требуется SEO-копирайтер

$50
КопирайтингЗавершен21 заявка419 просмотров
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Требуется SEO-копирайтер. Тематика различная.

Требования:

– умение ясно и ГРАМОТНО излагать свои мысли на бумаге;

– фантазия, достаточная для того, чтобы писать много текста на одну и ту же тему;

– интеллект выше среднего.

Указывайте стоимость за 1000 збп и примеры работ.

10 лет назад
Skally
49 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Goran
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$200
60 дней
Выполнение заказа быстро, четко, без лишних вопросов. Рекомендуется к сотрудничеству.
Хороший заказчик, с уважением относится к исполнителю, чётко формирует задание, всем рекомендую работать с этим человеком.
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