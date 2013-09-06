Нужна еще одна статья по шубам. Сегодня. 2500-3000 знаков. Стоимость 4$. Ключи дам. Кто не может сразу делать - не давайте заявку
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется SEO-копирайтер. Тематика различная.
Требования:
– умение ясно и ГРАМОТНО излагать свои мысли на бумаге;
– фантазия, достаточная для того, чтобы писать много текста на одну и ту же тему;
– интеллект выше среднего.
Указывайте стоимость за 1000 збп и примеры работ.
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