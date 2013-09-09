Требуются статьи на сайт

КопирайтингЗавершен21 заявка305 просмотров
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Требуются статьи информационного содержания, тематика - покупка недвижимости в Подмосковье. Оплата 1,5$ за 1000 збп. При успешной работе возможно дальнейшее сотрудничество на другие темы, работы много.

10 лет назад
Skally
49 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
ArturKh
Артур 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$15
3 дня
Ответственный и грамотный исполнитель с высокой скоростью работы и широкой эрудицией. Серия заказов была выполнена без лишних вопросов, все четко и по делу. Рекомендуется к сотрудничеству.
Заказчик приятный в общении, знает, что хочет и быстро реагирует на вопросы, вовремя платит. Рекомендуется для работы.
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