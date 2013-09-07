Статьи по моде

Нужны 5 текстов про джинсовую моду.

Каждый текст по 2000 знаков без пробелов. На субботу вечер. Стоимость – 2$. Больше не могу никак. Бюджет не позволяет. Выберу несколько исполнителей.

В статьях можно и нужно указывать ведущие бренды. Ключей нет.

В заявке можете указать номер статьи, которую хотите взять. Спасибо за понимание

1. Актуальные модели 2013-2014

2. Цветные джинсы – с чем и куда носить

3. Обзор новинок 2013 от ЛИ, Монтана, Вранглер,

4. Мужская джинсовая мода 2013

5. Как отличить оригинальные джинсы от подделки.