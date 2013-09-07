Статьи по моде

КопирайтингЗавершен4 заявки168 просмотров
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Нужны 5 текстов про джинсовую моду.

Каждый текст по 2000 знаков без пробелов. На субботу вечер. Стоимость – 2$. Больше не могу никак. Бюджет не позволяет. Выберу несколько исполнителей.

В статьях можно и нужно указывать ведущие бренды. Ключей нет.

В заявке можете указать номер статьи, которую хотите взять. Спасибо за понимание

1. Актуальные модели 2013-2014

2. Цветные джинсы – с чем и куда носить

3. Обзор новинок 2013 от ЛИ, Монтана, Вранглер,

4. Мужская джинсовая мода 2013

5. Как отличить оригинальные джинсы от подделки.

10 лет назад
Betelgaze
62 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
Выбранные исполнители
Nata_Pyzhyk
38 летБеларусь
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад
$2
2 дня
Наталья - супер-молодец. Ее тексты идут на ура без единой правки
Работать с Марианной - одно удовольствие! Готова к дальнейшему сотрудничеству! Всем рекомендую!
missokana
Оксана 
45 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
10 лет назад
$6
2 дня
Оксана быстро написала красивые, качественные, содержательные тесты. Буду обращаться еще.
С Марианной приятно и легко работать. Задачи и цели поставлены четко, оплата мгновенная. Спасибо за сотрудничество!
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