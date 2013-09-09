30 статей тематики "Картинки"

КопирайтингЗавершен11 заявок200 просмотров
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Статьи нужны на сайт.

1. Нужно забить описаниями 29 категорий с картинками:

Девушки ( Картинки, девушек) (500)

Картинки из игр ( Картинки из игр) (500)

Адидас ( Картинки, адидас) (500)

Прикольные ( Прикольные, картинки)(500)

Машины ( Машины, картинки)(500)

Картинки про любовь (title: Картинки, про любовь, романтические)(500)

Животные ( Картинки, животных, звери)(500)

3d картинки ( 3d, картинки)(500)

Природа ( картинки, природы)(500)

Красивые ( Красивые картинки)(500)

Цветы ( картинки цветов, цветы)(500)

Спорт ( Спорт картинки, спортивные)(500)

Аниме ( Аниме картинки, хентай)(500)

Флаги ( Флаги, картинки)(500)

оружие ( Картинки, оружия)(500)

Космос ( Космос, картинки, галактика, космические)(500)

Люди ( Картинки, людей, образы)(500)

Самолеты ( Картинки самолетов)(500)

Танки ( Картинки танки)(500)

Черно-белые ( Черно белые картинки)(500)

Фото знаменитостей ( Фото знаменитостей, картинки)(500)

Мотоциклы ( Картинки мотоциклов)(500)

Кошки ( Картинки кошек)(500)

Собаки ( Картинки собак)(500)

Море ( Картинки моря)(500)

Детские ( Детские картинки)(500)

Рисованные ( Рисованные картинки, нарисованные)(500)

Картинки с именами ( Картинки с именами, именные)(500)

Абстракция ( Картинки абстракция)(500)

Требования к статьям:

длина: 500 символов;

ключевые слова: одна фраза из название категории (прим. «Картинки абстракция»), Картинки, Скачать картинки, обои, на телефон

2. Одна статья на 1000 символов, на главной странице раздела "Картинки".

Ключевые слова: Картинки, Скачать картинки, обои, на телефон

10 лет назад
Alexander90
Александр 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
texty_pro
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
3 дня назад
10 лет назад
$64
3 дня
Работы было много, но Алеся справилась. Всё отлично! Даже стиль сайта, на котором статьи размещены, соблюла. Спасибо!
Сотрудничество понравилось и порадовало. Один из моих лучших клиентов. Приятно работать! 10!
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