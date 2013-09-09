30 статей тематики "Картинки"

Здравствуйте уважаемые контент менеджеры. Требуется довольно оперативно написать продающий текст для посадочной страницы. (landing page) Цену не загибайте. все подробности выбранному исполнителю. от Вас цена и срок.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Статьи нужны на сайт.
1. Нужно забить описаниями 29 категорий с картинками:
Девушки ( Картинки, девушек) (500)
Картинки из игр ( Картинки из игр) (500)
Адидас ( Картинки, адидас) (500)
Прикольные ( Прикольные, картинки)(500)
Машины ( Машины, картинки)(500)
Картинки про любовь (title: Картинки, про любовь, романтические)(500)
Животные ( Картинки, животных, звери)(500)
3d картинки ( 3d, картинки)(500)
Природа ( картинки, природы)(500)
Красивые ( Красивые картинки)(500)
Цветы ( картинки цветов, цветы)(500)
Спорт ( Спорт картинки, спортивные)(500)
Аниме ( Аниме картинки, хентай)(500)
Флаги ( Флаги, картинки)(500)
оружие ( Картинки, оружия)(500)
Космос ( Космос, картинки, галактика, космические)(500)
Люди ( Картинки, людей, образы)(500)
Самолеты ( Картинки самолетов)(500)
Танки ( Картинки танки)(500)
Черно-белые ( Черно белые картинки)(500)
Фото знаменитостей ( Фото знаменитостей, картинки)(500)
Мотоциклы ( Картинки мотоциклов)(500)
Кошки ( Картинки кошек)(500)
Собаки ( Картинки собак)(500)
Море ( Картинки моря)(500)
Детские ( Детские картинки)(500)
Рисованные ( Рисованные картинки, нарисованные)(500)
Картинки с именами ( Картинки с именами, именные)(500)
Абстракция ( Картинки абстракция)(500)
Требования к статьям:
длина: 500 символов;
ключевые слова: одна фраза из название категории (прим. «Картинки абстракция»), Картинки, Скачать картинки, обои, на телефон
2. Одна статья на 1000 символов, на главной странице раздела "Картинки".
Ключевые слова: Картинки, Скачать картинки, обои, на телефон
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