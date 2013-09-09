30 статей тематики "Картинки"

Нужны 5 текстов про джинсовую моду. Каждый текст по 2000 знаков без пробелов. На субботу вечер. Стоимость – 2$. Больше не могу никак. Бюджет не позволяет. Выберу несколько исполнителей. В статьях можно и нужно указывать ведущие бренды. ...