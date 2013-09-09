14 статей тематики "Игры на телефон"

КопирайтингЗавершен8 заявок159 просмотров
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Статьи нужны на сайт.

1. Нужно забить описаниями 13 категорию с играми для телефона:

Гонки ( скачать игры, гонки, на телефон, бесплатно)(500)

Эротические ( скачать, эротические игры, на телефон, бесплатно)(500)

Аркады ( скачать, игры, аркада, на телефон, бесплатно)(500)

Логические ( скачать, логические игры, на телефон, бесплатно)(500)

Драки ( скачать, игры, драки, на телефон, бесплатно)(500)

Стрелялки ( скачать, игры, стрелялки, на телефон, бесплатно)(500)

Стратегии ( скачать, игры, стратегии, на телефон, бесплатно)(500)

Спортивные ( скачать, спортивные игры, на телефон, бесплатно)(500)

Разное ( скачать, разные игры, на телефон, бесплатно)(500)

Программы ( cкачать, программы, приложения, на телефон, бесплатно)(500)

Приключения ( скачать, игры, приключения, на телефон, бесплатно)(500)

Квесты ( Скачать, игры, квесты, на телефон, бесплатно)(500)

Симуляторы ( Скачать, игры, симуляторы, на телефон, бесплатно)(500)

Требования к статьям:

длина: 500 символов;

ключевые слова: одна фраза из название категории (прим. «Симуляторы»), ключевые слова из скобок (прим. "Симуляторы Скачать, игры, симуляторы, на телефон, бесплатно")

2. Одна статья на 1000 символов, на главной странице раздела "Игры на телефон".

Ключевые слова: Скачать, игры на телефон, бесплатно, без регистрации

10 лет назад
Alexander90
Александр 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Struk
Юлия 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
15 дней назад
10 лет назад
$25
3 дня
Тексты написаны быстро и грамотно. Спасибо!
Александр отличный заказчик! Грамотная постановка задания, своевременность оплаты располагают к сотрудничеству. Мои наилучшие рекомендации.
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