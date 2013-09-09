14 статей тематики "Игры на телефон"

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Требования к статьям:
длина: 500 символов;
ключевые слова: одна фраза из название категории (прим. «Симуляторы»), ключевые слова из скобок (прим. "Симуляторы Скачать, игры, симуляторы, на телефон, бесплатно")
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