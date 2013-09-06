Писать статьи под анкоры

Нужен человек, частичная занятость, который будет писать обзоры(статьи) под анкоры. Оплата 40 р за обзор под анкор(анкор даю я), размер обзора минимум 1100-1200 символов без пробелов. Текст должен быть уникален. Процент уникальности текста не меньше 80-90%. В день 1-2 анкора по разному. Может больше, может меньше. Оплата по не дельно. Опыт работы приветствуется(кидайте свое портфолио). Жду ваших ртзывов..