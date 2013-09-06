Писать статьи под анкоры

Требуется консультация по китайским планшетным ПК . Вы должны хорошо разбираться по этой теме, разбираться в технических описаниях планшетов на английском языке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек, частичная занятость, который будет писать обзоры(статьи) под анкоры. Оплата 40 р за обзор под анкор(анкор даю я), размер обзора минимум 1100-1200 символов без пробелов. Текст должен быть уникален. Процент уникальности текста не меньше 80-90%. В день 1-2 анкора по разному. Может больше, может меньше. Оплата по не дельно. Опыт работы приветствуется(кидайте свое портфолио). Жду ваших ртзывов..
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