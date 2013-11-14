Копирайтер на постоянную удаленную работу

КопирайтингЗакрыт23 заявки1091 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно размещать на блоге вордпресс материалы по темам: автоперевозки грузов, грузовики (обзоры, истории, сравнения) и т.п. Ключи предоставляются.

Материалы должны содержать:

- картинки и видео по теме, искать которые нужно по всему миру – если у вас браузер Google Chrome перевод страницы делается одним кликом.

- правильное оформление, о котором более подробно будет рассказано будущему исполнителю

- интересные и полезные для читателя тексты безо всякой воды и бессмысленных оборотов речи, которыми так любят многие копирайтеры набивать свои тексты.

Длина текстов может быть разный в зависимости от темы, количества подтем, которые необходимо осветить в материале. Но… (см. предыдущий пункт) все содержимое текста должно быть интересным, полезным и увлекательным.

Количество публикаций в месяц — сколько осилите без потери качества.

Оплата будет зависеть от вашей квалификации, но не выше 70 руб./1000 б/п с учетом оформления и размещения.

В любом случае — будьте внимательны — нас не интересуют просто куски неотформатированного бредотекста, нашпигованного ключевыми словами.

Напротив, текст должен быть без ошибок, красиво оформлен, интересно и познавательно написан и содержать медиаконтент (картинки и видео).

С нас своевременная оплата и постоянная работа.

Если вас заинтересовала данная вакансия — просьба написать что-то о себе (мы ищем постоянного сотрудника и хочется хоть немного представлять, с кем мы будем работать) и — в обязательном порядке — предоставить пример вашей работы, чтобы мы могли оценить подходит ли это нам.

В идеале текст должен быть по теме, но на худой конец давайте что есть.

Сообщения, не содержащие ссылки на пример вашей работы, рассматриваться не будут.

Итак, удачи вам в поиске работы и — пишите, если вакансия заинтересовала.

10 лет назад
Provodnik
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
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