Копирайтер на постоянную удаленную работу

Нужен человек, частичная занятость, который будет писать обзоры(статьи) под анкоры. Оплата 40 р за обзор под анкор(анкор даю я), размер обзора минимум 1100-1200 символов без пробелов. Текст должен быть уникален. Процент уникальности текста не меньше ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно размещать на блоге вордпресс материалы по темам: автоперевозки грузов, грузовики (обзоры, истории, сравнения) и т.п. Ключи предоставляются.
Материалы должны содержать:
- картинки и видео по теме, искать которые нужно по всему миру – если у вас браузер Google Chrome перевод страницы делается одним кликом.
- правильное оформление, о котором более подробно будет рассказано будущему исполнителю
- интересные и полезные для читателя тексты безо всякой воды и бессмысленных оборотов речи, которыми так любят многие копирайтеры набивать свои тексты.
Длина текстов может быть разный в зависимости от темы, количества подтем, которые необходимо осветить в материале. Но… (см. предыдущий пункт) все содержимое текста должно быть интересным, полезным и увлекательным.
Количество публикаций в месяц — сколько осилите без потери качества.
Оплата будет зависеть от вашей квалификации, но не выше 70 руб./1000 б/п с учетом оформления и размещения.
В любом случае — будьте внимательны — нас не интересуют просто куски неотформатированного бредотекста, нашпигованного ключевыми словами.
Напротив, текст должен быть без ошибок, красиво оформлен, интересно и познавательно написан и содержать медиаконтент (картинки и видео).
С нас своевременная оплата и постоянная работа.
Если вас заинтересовала данная вакансия — просьба написать что-то о себе (мы ищем постоянного сотрудника и хочется хоть немного представлять, с кем мы будем работать) и — в обязательном порядке — предоставить пример вашей работы, чтобы мы могли оценить подходит ли это нам.
В идеале текст должен быть по теме, но на худой конец давайте что есть.
Сообщения, не содержащие ссылки на пример вашей работы, рассматриваться не будут.
Итак, удачи вам в поиске работы и — пишите, если вакансия заинтересовала.
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