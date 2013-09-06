Цикл статей (рерат)

КопирайтингЗакрыт42 заявки352 просмотра
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Здравствуйте.

Нужно написать (рерайт) 20-30 статей на чайную тематику. Описание разных видов чая и т.п.

Я даю вам заголовки - вы мне статьи 1-2к каждая.

Обязательно наличие отзывов о качестве ваших текстов. Желательны примеры по теме.

В тексте указывайте пожалуйста цену за 1к.

10 лет назад
Granin
Влад 
36 летИзраиль
17 лет в сервисе
Был
год назад
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