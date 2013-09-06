Необходимо написание технических текстов.

Пример такого текста:

KPI представляет собой систему, используемую для достижения главных целей, таких как время обработки заказа, время сбора заказа, время отправки заказа, время доставки заказ, время получения дене и время продажи заказа так же рост профессионализма сотрудников, увеличение доходов и снижение затрат.

Цели и задачи:

• Оценка эффективности каждого работника

• Снизить время обработки заказа

• Снизить время отправки\доставки заказа

• Отладить своевременное получение денег

• Ускорить время продажи заказа

В заявке просьба указывать цену за 1000 знаков, плюс конечно важен опыт в написании именно технических текстов.