Копирайтер в IT-контору на постоянную работу

Нужно размещать на блоге вордпресс материалы по темам: автоперевозки грузов, грузовики (обзоры, истории, сравнения) и т.п. Ключи предоставляются. Материалы должны содержать: - картинки и видео по теме, искать которые нужно по всему миру – если ...
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Требуется специалист для написания текстов: новостей на сайты и в соцгруппы, превью, репортажей с мероприятий, пресс-релизов, больших аналитических статей.
Навыки:
- безупречное знание русского языка;
- опыт копирайта в области IT-решений принципиально важен (необходимо выслать примеры);
- умение работать быстро как с написанием материала, так и с его согласованием;
- готовность работать по сокращённым дедлайнам;
- знание основ продающих статей, заголовков-крючков, структурирования текста;
- желание досконально вникнуть и изучить нашу сферу деятельности (IT-решения для маркетинговых коммуникаций, защита бренда от подделок, реализация маркетинговых акций).
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