Копирайтер в IT-контору на постоянную работу

Требуется специалист для написания текстов: новостей на сайты и в соцгруппы, превью, репортажей с мероприятий, пресс-релизов, больших аналитических статей.

Навыки:

- безупречное знание русского языка;

- опыт копирайта в области IT-решений принципиально важен (необходимо выслать примеры);

- умение работать быстро как с написанием материала, так и с его согласованием;

- готовность работать по сокращённым дедлайнам;

- знание основ продающих статей, заголовков-крючков, структурирования текста;

- желание досконально вникнуть и изучить нашу сферу деятельности (IT-решения для маркетинговых коммуникаций, защита бренда от подделок, реализация маркетинговых акций).