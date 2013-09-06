Статья на тему :бизнес-ангелы

$100
КопирайтингЗакрыт19 заявок236 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

нужно написать статью, 1000 символов на тему бизнес-ангелы.Компания ищет коперайтера/рерайтероа, возможна работа на постоянной основе. Ведение рубрики на сайте про инвестиции, обзор крупнейших инвесторов, бизнес-ангелов и т.д.

10 лет назад
smile111222333
Илья 
48 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
2 отзыва
  • Похожие заказы

  • Копирайтер на постоянную удаленную работу

    Нужно размещать на блоге вордпресс материалы по темам: автоперевозки грузов, грузовики (обзоры, истории, сравнения) и т.п. Ключи предоставляются. Материалы должны содержать: - картинки и видео по теме, искать которые нужно по всему миру – если ...

    Копирайтинг23 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Копирайт на тему: психология

    Всем доброго времени суток, требуется копирайтер для написание статей на тему психология. Без воды, грамотно и информативно. Жду Ваших расценок

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Рерайтинг 4 простых текстов

    $9

    Нужно переписать 4 текста (всего 9136 знаков без пробелов). Оплата: 1 доллар за 1000 симв. без пробелов. С текстами можно ознакомиться по ссылке внизу. Сроки и стоимость: выставляйте в заявках окончательный срок и стоимость. Тематика: химпродукты в строительстве. Техническое задание: ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Регулярные статьи, новости и обзоры

    Для сайта требуются регулярные новости, статьи, обзоры, на тему интернета, социальных сетей, гаджетов, коммуникаций и т.д. Желателен опыт в данных направлениях, простой понятный язык, без литературной "воды", живо и интересно. В предложении пишите цену, в ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Копирайтер в IT-контору на постоянную работу

    Требуется специалист для написания текстов: новостей на сайты и в соцгруппы, превью, репортажей с мероприятий, пресс-релизов, больших аналитических статей. Навыки: - безупречное знание русского языка; - опыт копирайта в области IT-решений принципиально важен (необходимо выслать примеры); - умение ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написание технических текстов

    Необходимо написание технических текстов. Пример такого текста: KPI представляет собой систему, используемую для достижения главных целей, таких как время обработки заказа, время сбора заказа, время отправки заказа, время доставки заказ, время получения дене и время продажи ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Цикл статей (рерат)

    Здравствуйте. Нужно написать (рерайт) 20-30 статей на чайную тематику. Описание разных видов чая и т.п. Я даю вам заголовки - вы мне статьи 1-2к каждая. Обязательно наличие отзывов о качестве ваших текстов. Желательны примеры по теме. В тексте указывайте ...

    Копирайтинг42 заявки
    Закрыт
    10 лет назад