Рерайтинг 4 простых текстов

Нужно размещать на блоге вордпресс материалы по темам: автоперевозки грузов, грузовики (обзоры, истории, сравнения) и т.п. Ключи предоставляются. Материалы должны содержать: - картинки и видео по теме, искать которые нужно по всему миру – если ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно переписать 4 текста (всего 9136 знаков без пробелов).
Оплата: 1 доллар за 1000 симв. без пробелов.
С текстами можно ознакомиться по ссылке внизу.
Сроки и стоимость: выставляйте в заявках окончательный срок и стоимость.
Тематика: химпродукты в строительстве.
Техническое задание: сделать рерайт и сохранить структуру разделов, таблицы и рисунки.
Отвечаю на возможные вопросы:
* Если рерайт таблиц невозможен, тогда оставляйте как есть.
* Можно менять очередность строк в таблицах.
* "Применение" можно заменить на "Сфера применения". "Преимущества" можно заменить на "Ключевые преимущества" или Достоинства". Подумайте, чтобы по-русски получилось и читабельно.
Критерии оценки результата:
* передан смысл оригинального текста;
* текст разделен на тематические блоки (сохранена структура разделов);
* сохранены картинки и таблицы;
* уникальность текстов >90% для pr-cy.ru/unique и 100% для text.ru (читайте ниже про другие сервисы проверки);
* соблюдены сроки.
Работу нужно сдать по аналогии с папкой «Пример работы»:
* заполните все поля в таблице «Отчет» после выполнения работы;
* сделайте скриншоты окон с результатами проверки;
* сохраните все файлы в формате .docx (или .doc).
Если проверка pr-cy.ru или (и) text.ru НЕ работает, тогда проверяйте на двух сервисах:
1. pr-cy.ru/unique (>90%);
2. text.ru (100%);
3. etxt.ru (>95%);
4. advego.ru (>95%).
Требования к исполнителю:
* наличие портфолио;
* есть завершенные проекты;
* соблюдение согласованных сроков;
* доступность по Skype и электронной почте.
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