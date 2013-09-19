Статья "Увеличение uptime сервера"

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Структура:
1. Что такое аптайм и даунтайм.
2. Что означает высокий аптайм (правильные действия провайдера по «уходу» за сервером).
3. Виды даунтайма, в том числе запланированные отключения.
4. Рекомендации по поддержанию и увеличению аптайма.
Уникальность: от 90%
Сроки: 13.09.13
10 лет назад
Мария MarketingVPS
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
7 отзывов
Выбранный исполнитель
10 лет назад
$50
5 дней
Дмитрий - отличный автор. Он действительно владеет теми знаниями, о которых заявляет. И цена полностью соответствует качеству. Работу будем продолжать на постоянной основе. Спасибо!
Хороший стабильный заказчик, представитель серьезной хостинговой компании. Конечно, работу будем продолжать, рад сотрудничеству на высоком профессиональном уровне.