Нужно написать коммерческое предложение и статьи на сайт. На сайте будет 7 страниц. Но в первую очередь коммерческое предложение. Написать его нужно сегодня. Сайт компании, которая занимается металлоизделями и стройуслугами. Жду Вас)
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Создание текста для каталога по раннее согласованному т/з.
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