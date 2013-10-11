Создание текста для каталога

$500
КопирайтингЗавершен1 заявка100 просмотров
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Создание текста для каталога по раннее согласованному т/з.

10 лет назад
Andreycnt
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
bezlepkina
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
день назад
10 лет назад
$300
5 дней
С задачей справилась во время и профессионально, всем советую!
Спасибо за приятное сотрудничество.
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