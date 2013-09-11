2 текста для СРО

Требуется написать сценарий для обучающего видеоролика. Срок исполнения: суббота вечер. Тема: холодные звонки. Продолжительность: 3-5 мин. Предоставляется: - Скрипт разговора. - Стандарты. 2 роли: - менеджер по продажам. - потенциальный клиент. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написать два текста для компании СРО.
1. Учебный центр по повышению квалификации строителей. Кол-во знаков от 3500 до 4000.
2. Отзывы об услугах нашей компании - о помощи в получении допуска к строительным работам. От лица 4-5 человек.
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