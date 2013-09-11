2 текста для СРО

КопирайтингЗавершен1 заявка118 просмотров
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Требуется написать два текста для компании СРО.

1. Учебный центр по повышению квалификации строителей. Кол-во знаков от 3500 до 4000.

2. Отзывы об услугах нашей компании - о помощи в получении допуска к строительным работам. От лица 4-5 человек.

10 лет назад
sword71
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
NOVAvideo
Ольга 
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
50 отзывов
10 лет назад
$20
1 день
Доволен сотрудничеством! Взял копирайтера на заметку.
Отлично поработали. Четкое ТЗ, мгновенная оплата. Только положительные впечатления.
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