рерайтинг, копирайтинг
Мои услуги:
- Копирайт
- Рерайт
- Контент - менеджмент
- Наполнение сайтов и магазинов
- WordPress
- Drupal
- Joomla
- DLE
- Prestashop
и другие.
- GGL
- RotaPost
- MiraLinks
http://www.rusdigi.org - новости интернета и гаджетов
http://www.vkusno-poedim.ru/ - кулинарная тематика
http://www.n-kama.com/article/ledi - женская тематика
http://www.satelitoff.com - обзоры оборудования, новости
http://astra-travel.com - обзоры стран, туристическая тематика
Гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Разумные цены.
- Постоянный контакт.
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
- Ответ на письма, написанные на почту — 100%.
Оплата осуществляется одним из удобных способов:
- WebMoney (WMZ, WMR).
- Яндекс.Деньги
- Карта Сбербанк.
Контакты:
skype: oookunb1
e-mail: [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
12 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Копирайтинг
1 отзыв
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Наполнение сайтов
1 отзыв
от $2
от 1 дня
нет рейтинга