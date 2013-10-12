oookunb

Альбина oookunb

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
рерайтинг, копирайтинг

Мои услуги:

  • Копирайт
  • Рерайт
  • Контент - менеджмент
  • Наполнение сайтов и магазинов
Опыт работы со следующими CMS:

  • WordPress
  • Drupal
  • Joomla
  • DLE
  • Prestashop

    и другие.

Опыт работы со следующими биржами:

  • GGL
  • RotaPost
  • MiraLinks
Примеры работ:

http://www.rusdigi.org - новости интернета и гаджетов

http://www.vkusno-poedim.ru/ - кулинарная тематика

http://www.n-kama.com/article/ledi - женская тематика

http://www.satelitoff.com - обзоры оборудования, новости

http://astra-travel.com - обзоры стран, туристическая тематика

Гарантирую:

- Соблюдение сроков.

- Качественную работу.

- Разумные цены.

- Постоянный контакт.

- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.

- Ответ на письма, написанные на почту — 100%.

Оплата осуществляется одним из удобных способов:

- WebMoney (WMZ, WMR).

- Яндекс.Деньги

- Карта Сбербанк.

Контакты:

skype: oookunb1

e-mail: [email protected]

Отзывы заказчиков

elena_zamaraeva
Елена 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Заполнение описаний к товарам
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Копирайтинг
1 отзыв
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Наполнение сайтов
1 отзыв
от $2
от 1 дня
нет рейтинга