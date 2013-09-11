Наполнение сайта (копипаст)

Необходимо создавать темы на форумах и общаться на них, поддерживать тему. Писать нужно про парфюмерию, а именно про то, как выбирать парфюмерию, во время общения невзначай умомянать продукт, чтобы это не выглядело как реклама. Оплата за сообщения. ...
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Здравствуйте.
Нужно добавить на сайт 40 статей, тематика сайта: Новости и события в фотографиях.
Текст КОПИПАСТ (минимальный размкр 2к), переписать заголовок, разместить 5-10 фотографий по теме.
Движок WP. Нужно будет задавать как прошлые так и будущие даты.
Статьи должны быть с максимально возможного количества разных сайтов.
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