Рерайт (описание брендов)

Нужно переписать 4 текста (всего 9136 знаков без пробелов). Оплата: 1 доллар за 1000 симв. без пробелов. С текстами можно ознакомиться по ссылке внизу. Сроки и стоимость: выставляйте в заявках окончательный срок и стоимость. Тематика: химпродукты в строительстве. Техническое задание: ...