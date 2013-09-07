Рерайт (описание брендов)

Требуется ответственный рерайтер для выполнения 10 000 знаков без пробелов. Исходный материал предоставляется. Выполнить нужно сегодня. Указывайте ссылки на примеры своих работ.
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Нужно сделать описание 100 брендов, 250 - 350 знаков каждый. За каждые 1000 знаков плачу 35 рублей. Нужно срочно, сегодня до 16:00 по мск. Уникальность от 90%
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