Создание тем на форумах

Необходимо создавать темы на форумах и общаться на них, поддерживать тему.

Писать нужно про парфюмерию, а именно про то, как выбирать парфюмерию, во время общения невзначай умомянать продукт, чтобы это не выглядело как реклама.

Оплата за сообщения. Нужно общаться одновременно на 20 форумах.

Цена обговаривается.