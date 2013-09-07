Создание тем на форумах

$250
КопирайтингЗакрыт5 заявок172 просмотра
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Необходимо создавать темы на форумах и общаться на них, поддерживать тему.

Писать нужно про парфюмерию, а именно про то, как выбирать парфюмерию, во время общения невзначай умомянать продукт, чтобы это не выглядело как реклама.

Оплата за сообщения. Нужно общаться одновременно на 20 форумах.

Цена обговаривается.

10 лет назад
ligeo
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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