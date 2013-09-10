Копирайтинг для стоматологии

КопирайтингЗавершен23 заявки241 просмотр
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День добрый! Необходим копирайтинг для стоматологического портала. Необходимо писать тексты для нашего портала,

Работы довольно много, объемы не один, два текст. Поэтому желательно команду копирайтеров. Ваши цены и сроки. Во вложенном файле первое задание.

10 лет назад
vtopweb
Павел 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
NovTaya
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$20
1 день
Татьяна, свою работу сделала хорошо. И будем дальше продолжать сотрудничать.
Павел отличный заказчик! Четко и конструктивно ставит задачу. Всегда отвечает на возникшие вопросы в процессе работы. Своевременно оплачивает выполненную работу. Рекомендую к сотрудничеству!
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