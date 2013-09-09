Переписать статью

КопирайтингЗавершен9 заявок201 просмотр
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http://habrahabr.ru/post/150881/

ссаблюдением всех технических данных

желательно указывать ценны за весь проект а не в долларах за 1000 знаков

10 лет назад
grabichev
Андрей 
41 годИзраиль
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
Amsaliona
Алёна 
31 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
10 лет назад
$7
1 день
Алёна справилась с заданием на все 10 балов ! сроки исполнения 10 из 10 ! ответственый подход к проекту 10 из 10 ! текст очень читаемый и очень понятный 10 из 10 ! Буду сотрудничать и в будущем !!! спасибо Алёна !
Было очень приятно работать над проектом. Буду рада сотрудничать в будущем.
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