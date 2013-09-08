Рерайт 12К

КопирайтингЗавершен1 заявка84 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо выполнить рерайт с подбором.

6 текстов по 2000 знаков.

Срок 3 дня.

Тема: винтовые сваи.

10 лет назад
sukrona
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
messer262
Владимир 
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$22
3 дня
Сотрудничаем с Владимиром на постоянной основе. Отличное качество текстов и соблюдение сроков. Рекомендую!
Сотрудничество с Владимиром - одно удовольствие. Надеюсь на продолжение.
  • Похожие заказы

  • Наполнение сайта (копипаст)

    Здравствуйте. Нужно добавить на сайт 40 статей, тематика сайта: Новости и события в фотографиях. Текст КОПИПАСТ (минимальный размкр 2к), переписать заголовок, разместить 5-10 фотографий по теме. Движок WP. Нужно будет задавать как прошлые так и будущие даты. Статьи должны ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создание тем на форумах

    $250

    Необходимо создавать темы на форумах и общаться на них, поддерживать тему. Писать нужно про парфюмерию, а именно про то, как выбирать парфюмерию, во время общения невзначай умомянать продукт, чтобы это не выглядело как реклама. Оплата за сообщения. ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рерайт (описание брендов)

    Нужно сделать описание 100 брендов, 250 - 350 знаков каждый. За каждые 1000 знаков плачу 35 рублей. Нужно срочно, сегодня до 16:00 по мск. Уникальность от 90%

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рерайт

    $10

    Требуется ответственный рерайтер для выполнения 10 000 знаков без пробелов. Исходный материал предоставляется. Выполнить нужно сегодня. Указывайте ссылки на примеры своих работ.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дописать статью. Строительная тематика.

    Есть черновой вариант текста для презентации (в основном тезисы и общие фразы). Тематика - строительство. Нужно по готовому плану красиво дописать статью. Сейчас она около 4500 символов. Оплата - 200 р. (перевод на карту альфа ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сценарий для обучающего видеоролика

    Требуется написать сценарий для обучающего видеоролика. Срок исполнения: суббота вечер. Тема: холодные звонки. Продолжительность: 3-5 мин. Предоставляется: - Скрипт разговора. - Стандарты. 2 роли: - менеджер по продажам. - потенциальный клиент. ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Статья на тему :бизнес-ангелы

    $100

    нужно написать статью, 1000 символов на тему бизнес-ангелы.Компания ищет коперайтера/рерайтероа, возможна работа на постоянной основе. Ведение рубрики на сайте про инвестиции, обзор крупнейших инвесторов, бизнес-ангелов и т.д.

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Копирайт на тему: психология

    Всем доброго времени суток, требуется копирайтер для написание статей на тему психология. Без воды, грамотно и информативно. Жду Ваших расценок

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад