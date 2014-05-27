Рерайт описаний к товарам

Заполнение для сайта подарочной тематики описаний товаров с точки зрения товара и подарка. Для работы будут предоставлены описания одного и более интернет-магазинов, которые можно использовать для рерайта (если качество достаточно хорошее). На каждый товар нужно: ...
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Нужно наполнить ИМ описаниями товаров. Почти 1000 описаний по 1000-1500 зн.б.п Требования: 1)Грамотно 2)Уникально 3)Без "водяного" текста.Только описания.Без поиска фото и добавления на сайт
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