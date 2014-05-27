Рерайт описаний к товарам

Необходимо создавать темы на форумах и общаться на них, поддерживать тему. Писать нужно про парфюмерию, а именно про то, как выбирать парфюмерию, во время общения невзначай умомянать продукт, чтобы это не выглядело как реклама. Оплата за сообщения. ...