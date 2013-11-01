Написание продаюшего текста.

Тема лендинга - услуги по установке беспроводных мостов и систем бесшовного роуминга. проект чисто под директ и адвордс. предоплата возможна.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу копирайтер для написания продаюшего текста.
Текст из темы сайт одностраничник, сайты по инфобизнесу и так далее...
Обязательно примеры ваших работ.
- Похожие заказы
- $250Копирайтинг15 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть один сайт, наполненный статьями женской тематики. Недавно обнаружилась проблема, связанная с уникальностью текстов. По сервису text.ru уникальность колеблется в пределах 50-80%. Необходимо довести уникальность статей, как минимум до 90%. Размещение статьи на моем сайте можно не учитывать ...Копирайтинг49 заявокЗакрыт10 лет назад
Ищем талантливого автора неравнодушного к горным лыжам или сноуборду для написания статей на сайт на указанную тематику. Например: "Как выбрать/подобрать лыжи/сноуборды, виды лыж/сноубордов, виды крепления и т.д." P.S. Авторов не увлекающихся данными видами спорта просьба не ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт10 лет назад
Всем привет. Ищутся девушки для проекта о молодости и красоте http://freefromfat.ru/ Обязанности: Грамотно и без воды писать тексты на заданные темы Все Преимущества Я уже давно работаю в сфере женских сайтов и люблю работать именно с новичками. С меня обучение ...Завершен10 лет назад
Приветствую. На сайт http://www.danygame.com/ нужны обзорщики онлайн игр. Требования - любить и уметь играть в онлайн игры - красиво и ненавязчиво о них писать Будут нужно - писать обзоры новых -делать понятные и информативные гайды -подбирать интересные новости индустрии К вопросу подходить творчески ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Заполнение для сайта подарочной тематики описаний товаров с точки зрения товара и подарка. Для работы будут предоставлены описания одного и более интернет-магазинов, которые можно использовать для рерайта (если качество достаточно хорошее). На каждый товар нужно: ...Завершен10 лет назад
Полностью переписать вот эту статью - http://habrahabr.ru/post/150881/ ссаблюдением всех технических данных желательно указывать ценны за весь проект а не в долларах за 1000 знаковЗавершен10 лет назад
День добрый! Необходим копирайтинг для стоматологического портала. Необходимо писать тексты для нашего портала, Работы довольно много, объемы не один, два текст. Поэтому желательно команду копирайтеров. Ваши цены и сроки. Во вложенном файле первое задание.Завершен10 лет назад