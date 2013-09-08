Автор статей на лыжную и сноубордическую тематику

КопирайтингЗакрыт6 заявок171 просмотр
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Ищем талантливого автора неравнодушного к горным лыжам или сноуборду для написания статей на сайт на указанную тематику. Например: "Как выбрать/подобрать лыжи/сноуборды, виды лыж/сноубордов, виды крепления и т.д."

P.S. Авторов не увлекающихся данными видами спорта просьба не откликаться на проект.

10 лет назад
Creadez
Богдан 
43 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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