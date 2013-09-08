Автор статей на лыжную и сноубордическую тематику

Ищем талантливого автора неравнодушного к горным лыжам или сноуборду для написания статей на сайт на указанную тематику. Например: "Как выбрать/подобрать лыжи/сноуборды, виды лыж/сноубордов, виды крепления и т.д."

P.S. Авторов не увлекающихся данными видами спорта просьба не откликаться на проект.