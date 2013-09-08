Рерайтеры на сайт женской тематики

КопирайтингЗавершен26 заявок261 просмотр
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Всем привет. Ищутся девушки для проекта о молодости и красоте http://freefromfat.ru/

Обязанности:

Грамотно и без воды писать тексты на заданные темы

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Преимущества

Я уже давно работаю в сфере женских сайтов и люблю работать именно с новичками. С меня обучение и терпение к вопросам.

Возможность роста — девушки фрилансеры уходят от меня только либо по внешним причинам (беременность, сессия, замужество) или к моим партнерам по бизнесу (по моей рекомендации и с увеличением заработка)

Гибкий график. Я сам лентяй, потому достаточно лояльно отношусь к отсутствию вдохновения или просто плохому настроению.

Возможность проявить инициативу. Если у вас есть интересные идеи для статьи — я с радостью пойду на встречу.

Пока нужны небольшие статейки до 1500 знаков с пробелами или 1100–1300 без … Оплата за единицу после прохождения теста 40 рублей. Кто справиться получит постоянную работу.

10 лет назад
numinoross
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
kira729888
Анна 
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
10 лет назад
$5
1 день
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