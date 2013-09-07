Отзыв к товару автомобильной тематики

Тема лендинга - услуги по установке беспроводных мостов и систем бесшовного роуминга. проект чисто под директ и адвордс. предоплата возможна.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Требуется написание статьи-отзыва к товару ориентировочным объемом 10000 знаков. Желательно знание автомобиля на уровне автолюбителя, поверхностное знание работы ДВС и топливной системы.
В приоритете портфолио. Подробности кандидатам.
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