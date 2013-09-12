Необходимы сотрудники для наполнения интернет-магазина зоотоваров. Наполнение происходит по высылаемому прайсу поставщика: добавление товара на сайт, фото, описание, цена, 1-2 отзыва на единицу товара. Для копирайта предоставляется два аналогичных сайта. Объем до 4000 наименований, кол-во знаков ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброе утро!
Нужно сделать рерайт статей,все знаков примерно 10 тысяч без пробелов. Ключей нет, сроки до завтра. Оплата 25 рублей на карту сбербанка или вебмани. Лучше первый варант.
В заявке оставляйте свои пожелания и пишите адрес почты.
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