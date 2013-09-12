Доброе утро!

Нужно сделать рерайт статей,все знаков примерно 10 тысяч без пробелов. Ключей нет, сроки до завтра. Оплата 25 рублей на карту сбербанка или вебмани. Лучше первый варант.

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