Рерайт статей

КопирайтингЗавершен6 заявок277 просмотров
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Доброе утро!

Нужно сделать рерайт статей,все знаков примерно 10 тысяч без пробелов. Ключей нет, сроки до завтра. Оплата 25 рублей на карту сбербанка или вебмани. Лучше первый варант.

В заявке оставляйте свои пожелания и пишите адрес почты.

10 лет назад
Nikolinka
Ангелина 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранные исполнители
loyad
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$9
1 день
Ольга справилась с заданием на отлично. Ошибок не было, поэтому от сотрудничества остались только положительные впечатления. Ольга ответственный и грамотный исполнитель, рекомендую! Ольга, спасибо за работу!
Работать с Ангелиной было легко и приятно.Оплата вовремя, а на все вопросы давались исчерпывающие ответы в короткое время. Отдельное спасибо за быстрое реагирование!
Sergio789
30 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
С Сергеем приятно сотрудничать. Несмотря на то, что он молодой парень, его тексты профессиональны, выполнял для меня меня проект по рерайту на 15 000тз бп, ошибок в его тексте я не обнаружила, все читалось легко и приятно. Причем работа была сдана раньше оговоренного срока. Удивлена грамотности и оперативности, обязательно продолжим сотрудничество в дальнейшем. Рекомендую как грамотного и ответственного исполнителя! Сергей, спасибо за работу!
Сотрудничество с Ангелиной прошло успешно и плодотворно. Задание было понятно сформулировано, а на малочисленные вопросы с моей стороны Ангелина отвечала быстро и вразумительно. Адекватный заказчик и приятный человек, рекомендую!
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