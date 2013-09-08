Текст для сайта

Доброе утро! Нужно сделать рерайт статей,все знаков примерно 10 тысяч без пробелов. Ключей нет, сроки до завтра. Оплата 25 рублей на карту сбербанка или вебмани. Лучше первый варант. В заявке оставляйте свои пожелания и пишите адрес почты.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сайта строительной тематики нужен текст.
Уникальность 70-80%. Какие ключевики упомянуть укажу.
По каждому из пунктов ниже будет 4 текста - первый основной и 3 преимущества (скорость, цена, качество):
ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ
МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
СТЯЖКА ПОЛА
ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Объемы и стоимость обсуждается.
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