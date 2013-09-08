Копирайт для миралинкс.

Ищем ответственных и грамотных авторов для долговременного сотрудничества. Мы занимается продвижением интернет-магазинов, поэтому нам всегда актуально написание интересных и уникальных текстов. Задачи как правило однотипные. Условия работы: - удаленно - оплата 90 рублей за 1000 символов с пробелами - работа ...
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Нужны статьи для миралинкс с оформлением для загрузки в формате txt
Тематика котлы и газели.
Одна статья 2100 символов без пробелов.
Оплата одной статьи 2,2 wmz
Всего нужно около 200 статей.
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