Копирайтер туризм

Для постоянного сотрудничества ищем копирайтера для обзора тем, связанных с ценами на отдых. Это могут быть как темы по обзору цен на отелей в стране на определенный период, так и статьи типа Сколько стоит пообедать в ресторанах Италии.

Т.е. требуется не просто написать текст, но и заниматься аналитикой.

Основное требование: способность написать интересный текст с полезной информацией. То, что вы сами бы с удовольствием прочитали.

Писать необходимо регулярно, для начала по 3 статьи в неделю.