Копирайтер туризм

КопирайтингЗакрыт27 заявок297 просмотров
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Для постоянного сотрудничества ищем копирайтера для обзора тем, связанных с ценами на отдых. Это могут быть как темы по обзору цен на отелей в стране на определенный период, так и статьи типа Сколько стоит пообедать в ресторанах Италии.

Т.е. требуется не просто написать текст, но и заниматься аналитикой.

Основное требование: способность написать интересный текст с полезной информацией. То, что вы сами бы с удовольствием прочитали.

Писать необходимо регулярно, для начала по 3 статьи в неделю.

10 лет назад
nastya_on_line
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
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