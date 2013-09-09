Тексы про ООО

КопирайтингЗакрыт3 заявки137 просмотров
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Необходимо грамотные тексты по теме ООО в РФ (Общество с ограниченной ответственностью).

Оплата: 40 рублей за 1000 символов без пробелов. (Веб-мани или Яндекс-деньги);

Требования к написанию: Необходимо разбираться в теме+дано подробное техническое задание с планом текста, требованиями к тексту и т.д. Пример задания (ЭТО ТОЛЬКО ПРИМЕР ЕГО ВЫПОЛНЯТЬ НЕ НУЖНО) будет приложен в доковском файле.

Порядок взаимодействия:

Исполнителям будет прислано задание, которое после проверки и согласования будет оплачено и принято дальнейшее решение о сотрудничестве.

10 лет назад
BOPOH13
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
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