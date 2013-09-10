Нужны копирайтеры, приветствуются не только профи, но и начинающие. Однако, обращаю ваше внимание, халтурщиков буду отсеивать мгновенно, никаких "вторых шансов". Я понимаю все мы люди, но если в начале сотрудничества человек покажет свою некомпетентность - то не вижу смысла работы с ним.

Работа заключается в написании статей, на заданную мной тему (тематика будет очень разнообразной), с заданным кол-ом знаков без пробелов (от 2000 до 8000), + несколько ключевых слов. В принципе, копирайтер может сам просить у меня желаемый размер статьи и их количество. Уникальность текста должна быть не ниже 95%.

Оплата (WEBMONEY) - первый раз по желанию, затем раз в неделю. (при постоянном сотрудничестве - договорные даты выплат).

Рассчитываю на постоянное сотрудничество, но обязательно-принудительных объёмов нету, хотите берите хоть 40 заказов в день, хотите нет. Самое главное требование - делать статьи качественно и ВОВРЕМЯ. Если статья будет содержать ошибки буду высылать на доработку максимум 3 раза.

на выполнение заказа (в том числе и самого первого) даётся 24 часа