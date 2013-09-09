Рерайт 30 тысяч символов

$50
КопирайтингЗавершен7 заявок129 просмотров
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Добрый день.

Необходимо сделать рерайт 30 тысяч символов.

Тематика авто. Исходники предоставляю.

30/1000

10 лет назад
Evgen311293
Евгений 
29 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
bondikk2013
Ирина 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
6 отзывов
10 лет назад
$40
2 дня
Отличный исполнитель. Работаю с Ириной очень давно. К работе относится очень добросовестно. Приятна в общении. Когда есть какие-то вопросы по ТЗ, то сразу разберется, спросит, а потом только приступает делать. Не было никогда такого, что не сделала, сорвала сроки или пропала со связи. Когда даете Ирине задание, можете не беспокоиться. Разбирается во многих темах, а если тему хорошо не знает, то сразу вникнет, а потом пишет. Очень хороший слог. Пишет без грамматических и пунктуационных ошибок. работу большого объема делает быстро, без потери качества. Работу делает не на 100%, а на 10000000%. Будем с ней и дальше сотрудничать. Рекомендую.
Евгений, отличный заказчик, с ним приятно работать, вовремя оплачивает. Если вдруг возникают вопросы всегда поможет, разъяснит и поддержит. Вежливый, тактичный, добрый человек, понимающий труд фрилансера! Очень приятно с ним работать, надеюсь наше плодотворное сотрудничество будет продолжительным. Работая с Евгением не сомневайтесь ни в чем, он всегда на связи, отличный и приятный в общении заказчик!
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