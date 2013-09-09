Рерайт 30 тысяч символов

Отличный исполнитель. Работаю с Ириной очень давно. К работе относится очень добросовестно. Приятна в общении. Когда есть какие-то вопросы по ТЗ, то сразу разберется, спросит, а потом только приступает делать. Не было никогда такого, что не сделала, сорвала сроки или пропала со связи. Когда даете Ирине задание, можете не беспокоиться. Разбирается во многих темах, а если тему хорошо не знает, то сразу вникнет, а потом пишет. Очень хороший слог. Пишет без грамматических и пунктуационных ошибок. работу большого объема делает быстро, без потери качества. Работу делает не на 100%, а на 10000000%. Будем с ней и дальше сотрудничать. Рекомендую.