Автор для разнообразных тем

Нужны копирайтеры, приветствуются не только профи, но и начинающие. Однако, обращаю ваше внимание, халтурщиков буду отсеивать мгновенно, никаких "вторых шансов". Я понимаю все мы люди, но если в начале сотрудничества человек покажет свою некомпетентность - ...
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Добрый день
Нужен автор способный самостоятельно искать исходники и рерайтить их. Ключевые слова никогда не используем, заголовки всегда тоже рерайтим. Работать нужно будет на протяжении 5 недель, дальнейшую занятость обещать не могу. Дневные объемы обсудим лично с кандидатом, запредельно большие и мизерно маленькие не интересуют.
Расскажите в двух словах о себе, о цене за Ваш труд
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