Автор для разнообразных тем

Добрый день

Нужен автор способный самостоятельно искать исходники и рерайтить их. Ключевые слова никогда не используем, заголовки всегда тоже рерайтим. Работать нужно будет на протяжении 5 недель, дальнейшую занятость обещать не могу. Дневные объемы обсудим лично с кандидатом, запредельно большие и мизерно маленькие не интересуют.

Расскажите в двух словах о себе, о цене за Ваш труд