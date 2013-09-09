Цикл статей на лыжную и сноубордическую тематику

КопирайтингЗакрыт3 заявки132 просмотра
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Ищем талантливого автора неравнодушного к горным лыжам или сноуборду для написания статей на сайт на указанную тематику. Например: «Как выбрать/подобрать лыжи/сноуборды, виды лыж/сноубордов, виды крепления и т.д.»

Всего 4–5 статей, объем каждой около 10 тыс. символов.

Победитель определится методом тестового задания, тестовое задание войдет в одну из статей и будет оплачено.

Тема тестового задания: «Что выбрать зимой, лыжи или борд?».

P.S. Авторов не увлекающихся данными видами спорта просьба не откликаться на проект.

10 лет назад
Creadez
Богдан 
43 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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