Написания текстов по недвижимости: аренда, продажа

Нужны копирайтеры, приветствуются не только профи, но и начинающие. Однако, обращаю ваше внимание, халтурщиков буду отсеивать мгновенно, никаких "вторых шансов". Я понимаю все мы люди, но если в начале сотрудничества человек покажет свою некомпетентность - ...