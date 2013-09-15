Качественно написать 20 отзывов о товаре

КопирайтингЗавершен15 заявок168 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Качественно написать 20 отзывов товаре.

Объем 100–300 символов каждый.

Оплата WebMoney или Яндекс.Деньги на выбор.

10 лет назад
bukmeker
Вадим 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Nata___Li
Наталья 
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$10
2 дня
В целом все сделано как надо!
Приятно работать с понимающим заказчиком. Спасибо!
  • Похожие заказы

  • Профессиональный копирайтер

    Добрый день Требуется профессиональный копирайтер с большим опытом - подготовка продающих текстов, seo копирайтинг. В заявке указывайте стоимость 1 000 з.б.п. при выполнение seo копирайтинга и создания продающих текстов. Портфолио обязательно, низкая стоимость услуг не является главным критерием ...

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Контент менеджер (копирайтер)

    $500

    Требуется контент-менеджер по совместительству копирайтер на постоянную удаленную работу. В приложение список обязанностей и оплата. Оплата на киви или на карточку сбербанк. Предпочтительнее исполнители из Восточной части России.

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Описания товаров

    Необходимо написать уникальные описания для товаров автомобильной тематики - видеорегистраторы, радар-детекторы и т.д.. Объем одного описания - 800-1000 знаков б/п, уникальность от 90% (проверка ETXT Антиплагиат, Advego Plagiatus) Товаров больше тысячи. Предоставляется список позиций + ссылки ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Копирайтер IT-тематики (Android-игры)

    $100

    Необходимо писать об играх под Android. 1 статья - 4000 збп. Цена - 30/1000. 17 статей в неделю, не больше, не меньше. Примечания: писать нужно свободным стилем, по примеру. Желательно наличие android-девайса. В крайнем случае можно черпать информацию ...

    Android
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Рерайт

    Здравствуйте, необходимо сделать качественный рерайт текста (3000 знаков) и в последствии его размножить до 600 вариаций с уникальность не менее 96% читаемого текста. В предложении цену и сроки.

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рерайтер строительной тематики

    $50

    На постоянную удаленную работу требуется мужчина рерайтер с хорошими базовыми знаниями сферы ремонта, строительства, благоустройства и опытом работы с seo-текстами соответствующей тематики. Работа в таск-менеджере Мегаплан, средняя загруженность - 2-3 текста в день общим объемом ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написания текстов по недвижимости: аренда, продажа

    $50

    Требуется написание, и размещение статей на сайт агентства недвижимости www.tvoi-d.ru в рубрику полезно знать, статьи о продаже и аренде недвижимости, требуется написание по 5-10 статей в месяц 1 статья не менее 2500 знаков. на ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Цикл статей на лыжную и сноубордическую тематику

    Ищем талантливого автора неравнодушного к горным лыжам или сноуборду для написания статей на сайт на указанную тематику. Например: «Как выбрать/подобрать лыжи/сноуборды, виды лыж/сноубордов, виды крепления и т.д.» Всего 4–5 статей, объем каждой около 10 тыс. символов. Победитель ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад