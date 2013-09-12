Написать статью про услуги компании

КопирайтингЗавершен12 заявок152 просмотра
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Для сантехнической компании нужен текст про услуги. 2000 - 2500 знаков. работу нужно сделать качественно и быстро. Напишите ваши сроки и стоимость

10 лет назад
prodvi2
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
Nat13
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад
$15
1 день
Отлично. Работа была срочная. Текст Наталья за пару часов написала, приняли работу без доработок.
С Юлией легко и комфортно сотрудничать. Оплата всегда вовремя. Интересные проекты. Сотрудничеством с такими заказчиками следует дорожить. Продолжаем работать.
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