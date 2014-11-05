Статьи для сайта новорожденных

Рерайтер!

Нужна статья на тему коляски ( а именно нужно описать всё про коляски для новорождённых

Коляски трости

Коляски 2 в 1

Коляски трансформеры

Коляски для двойни

Нужно описать все коляски( чем какая коляска хороша, как правильно выбрать и.т.д )

Так же всё о магазине вы сможете посмотреть на сайте - http://domjudvin.ru/ ( для статьи может пригодиться )

Длина текста 3-5к символов

Цена за 1000 символов= 25-35 рублей ( в зависимости от качества статьи )

Статья нужна для сайта ( товаров для новорождённых )