Статьи для сайта новорожденных

КопирайтингЗавершен6 заявок191 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Рерайтер!

Нужна статья на тему коляски ( а именно нужно описать всё про коляски для новорождённых

Коляски трости

Коляски 2 в 1

Коляски трансформеры

Коляски для двойни

Нужно описать все коляски( чем какая коляска хороша, как правильно выбрать и.т.д )

Так же всё о магазине вы сможете посмотреть на сайте - http://domjudvin.ru/ ( для статьи может пригодиться )

Длина текста 3-5к символов

Цена за 1000 символов= 25-35 рублей ( в зависимости от качества статьи )

Статья нужна для сайта ( товаров для новорождённых )

10 лет назад
Softn1ce
Стефан 
31 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
helga_1985
38 летМолдова
11 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
10 лет назад
$10
1 день
Заказывали у Ольги достаточно много статей для сайта, выполнила всё в лучшем виде, и по подходящим срокам для нас, с Ольгой приятно работать, советую !
Стефан отличный заказчик рекомендую с ним сотрудничать, четкое ТЗ, своевременная оплата. Всегда на связи.
  • Похожие заказы

  • Профессиональный копирайтер

    Добрый день Требуется профессиональный копирайтер с большим опытом - подготовка продающих текстов, seo копирайтинг. В заявке указывайте стоимость 1 000 з.б.п. при выполнение seo копирайтинга и создания продающих текстов. Портфолио обязательно, низкая стоимость услуг не является главным критерием ...

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Контент менеджер (копирайтер)

    $500

    Требуется контент-менеджер по совместительству копирайтер на постоянную удаленную работу. В приложение список обязанностей и оплата. Оплата на киви или на карточку сбербанк. Предпочтительнее исполнители из Восточной части России.

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Описания товаров

    Необходимо написать уникальные описания для товаров автомобильной тематики - видеорегистраторы, радар-детекторы и т.д.. Объем одного описания - 800-1000 знаков б/п, уникальность от 90% (проверка ETXT Антиплагиат, Advego Plagiatus) Товаров больше тысячи. Предоставляется список позиций + ссылки ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Копирайтер IT-тематики (Android-игры)

    $100

    Необходимо писать об играх под Android. 1 статья - 4000 збп. Цена - 30/1000. 17 статей в неделю, не больше, не меньше. Примечания: писать нужно свободным стилем, по примеру. Желательно наличие android-девайса. В крайнем случае можно черпать информацию ...

    Android
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Рерайт

    Здравствуйте, необходимо сделать качественный рерайт текста (3000 знаков) и в последствии его размножить до 600 вариаций с уникальность не менее 96% читаемого текста. В предложении цену и сроки.

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рерайтер строительной тематики

    $50

    На постоянную удаленную работу требуется мужчина рерайтер с хорошими базовыми знаниями сферы ремонта, строительства, благоустройства и опытом работы с seo-текстами соответствующей тематики. Работа в таск-менеджере Мегаплан, средняя загруженность - 2-3 текста в день общим объемом ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад