Копирайт в раздел сайта

КопирайтингЗавершен5 заявок152 просмотра
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по 50 руб.1000 знаков

Здравствуйте! Требуется написать 2 текста по 2500 тыс. знаков каждый в разделы сайта. Тематика - услуги. ТЗ исполнителю. Приступить нужно сейчас.

10 лет назад
Almayzz
Алина 
37 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
helga_1985
38 летМолдова
11 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
10 лет назад
$5
1 день
Понравилось сотрудничать с Ольгой. Очень грамотный и ответственный исполнитель. Спасибо!
Отличный заказчик, четко сформулировал задачу, сделал предоплату. Довольна сотрудничеством - рекомендую!
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