Рерайтинг 8 текстов

КопирайтингЗавершен4 заявки250 просмотров
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Нужно переписать 8 текстов.

Оплата: 1 доллар за 1000 симв. без пробелов, исходя из заполненной таблицы (читать ниже).

С текстами можно ознакомиться по ссылке внизу.

Сроки и стоимость: выставляйте в заявках окончательный срок и стоимость.

Тематика: гидроизоляция.

Техническое задание: сделать рерайт и сохранить структуру разделов, таблицы и рисунки.

Отвечаю на возможные вопросы:

* Если рерайт таблиц невозможен, тогда оставляйте как есть.

* Можно менять очередность строк в таблицах.

* "Применение" можно заменить на "Сфера применения". "Преимущества" можно заменить на "Ключевые преимущества" или Достоинства". Подумайте, чтобы по-русски получилось и читабельно.

Критерии оценки результата:

* передан смысл оригинального текста;

* текст разделен на тематические блоки (сохранена структура разделов);

* сохранены картинки и таблицы;

* уникальность текстов >90% для pr-cy.ru/unique и 100% для text.ru (читайте ниже про другие сервисы проверки);

* соблюдены сроки.

Работу нужно сдать по аналогии с папкой «Пример работы»:

* заполните все поля в таблице «Отчет» после выполнения работы;

* сделайте скриншоты окон с результатами проверки;

* сохраните все файлы в формате .docx (или .doc).

Если проверка pr-cy.ru или (и) text.ru НЕ работает, тогда проверяйте на двух сервисах:

1. pr-cy.ru/unique (>90%);

2. text.ru (100%);

3. etxt.ru (>95%);

4. advego.ru (>95%).

Требования к исполнителю:

* наличие портфолио;

* есть завершенные проекты;

* соблюдение согласованных сроков;

* доступность по Skype и электронной почте.

10 лет назад
one_eks
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
guf20052008
Стефания 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$8
3 дня
Стефания очень хороший и ответственный исполнитель. Стефания сделала для меня десятки качественных рерайтов с максимально возможной уникальностью 100% по Адвего и Etxt.
Только положительные эмоции от неоднократного сотрудничества!
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