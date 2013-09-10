Тексты по теме "Стоматология"

КопирайтингЗакрыт20 заявок207 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищем копирайтера для написания текстов для несколько сайтов стоматологических клиник и компаний по продаже стоматологического оборудования.

Преимуществом будет являться знание тематики (опыт написания материалов по этой теме, возможно, жизненный опыт).

Претенденты без отзывов и без портфолио - не рассматриваются.

От Вас хотим услышать стоимость 1 тыс. знаков (копирайт, без учёта пробелов) и ссылки на примеры работ по этой тематике или близкой к ней (медицина).

+ Тестовое задание:

Информационная статья на 1000 знаков по теме "Зубные импланты" (общее описание, в каких случаях применяется, преимущества).

10 лет назад
jangl
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • Копирайт в раздел сайта

    по 50 руб.1000 знаков Здравствуйте! Требуется написать 2 текста по 2500 тыс. знаков каждый в разделы сайта. Тематика - услуги. ТЗ исполнителю. Приступить нужно сейчас.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Рерайтинг 8 текстов

    Нужно переписать 8 текстов. Оплата: 1 доллар за 1000 симв. без пробелов, исходя из заполненной таблицы (читать ниже). С текстами можно ознакомиться по ссылке внизу. Сроки и стоимость: выставляйте в заявках окончательный срок и стоимость. Тематика: гидроизоляция. Техническое задание: сделать ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Статьи для сайта новорожденных

    Рерайтер! Нужна статья на тему коляски ( а именно нужно описать всё про коляски для новорождённых Коляски трости Коляски 2 в 1 Коляски трансформеры Коляски для двойни Нужно описать все коляски( чем какая коляска хороша, как правильно выбрать и.т.д ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Профессиональный копирайтер

    Добрый день Требуется профессиональный копирайтер с большим опытом - подготовка продающих текстов, seo копирайтинг. В заявке указывайте стоимость 1 000 з.б.п. при выполнение seo копирайтинга и создания продающих текстов. Портфолио обязательно, низкая стоимость услуг не является главным критерием ...

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    10 лет назад