Тексты по теме "Стоматология"

Ищем копирайтера для написания текстов для несколько сайтов стоматологических клиник и компаний по продаже стоматологического оборудования.

Преимуществом будет являться знание тематики (опыт написания материалов по этой теме, возможно, жизненный опыт).

Претенденты без отзывов и без портфолио - не рассматриваются.

От Вас хотим услышать стоимость 1 тыс. знаков (копирайт, без учёта пробелов) и ссылки на примеры работ по этой тематике или близкой к ней (медицина).

+ Тестовое задание:

Информационная статья на 1000 знаков по теме "Зубные импланты" (общее описание, в каких случаях применяется, преимущества).