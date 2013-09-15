Статьи на тему - походы в крым

КопирайтингЗавершен10 заявок205 просмотров
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нужно 5 статей 2500 знаков

Стоимость от 1$ / збп

10 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
17 дней назад
Выбранный исполнитель
gnata
39 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$12
2 дня
Наталия отлично справилась с работой, выслушала и учла все нюансы!
Дмитрий очень классный заказчик. Все понятно и доходчиво. С удовольствием буду работать с ним еще. Дмитрий, спасибо за сотрудничество.
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