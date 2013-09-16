Нужно переписать 8 текстов. Оплата: 1 доллар за 1000 симв. без пробелов, исходя из заполненной таблицы (читать ниже). С текстами можно ознакомиться по ссылке внизу. Сроки и стоимость: выставляйте в заявках окончательный срок и стоимость. Тематика: гидроизоляция. Техническое задание: сделать ...