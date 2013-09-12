Рерайт статей на сайт

Разыскиваются копирайтеры для долгосрочного сотрудничества. Направление деятельности - написание интересных статей для сайта женской тематики на темы: красота, здоровье, косметика, стиль и мода, уход за лицом, телом, волосами, отношения и т.д. Требования: Внимательность, грамотность, ответственность, умение выполнять ...
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Рерайт статей. Статьи взяты с других сайтов. ТЗ и статьи прикреплены.
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