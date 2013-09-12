Рерайт статей на сайт

КопирайтингЗавершен19 заявок250 просмотров
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Тематика - строительство. Сайт onego-group.ru.

Рерайт статей. Статьи взяты с других сайтов. ТЗ и статьи прикреплены.

В ТЗ примерное кол-во символов по каждой статье.

10 лет назад
fun_duk
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
artem55555p
Артём 
29 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 дней назад
10 лет назад
$50
2 дня
Отличная работа, сделано качественно и быстро. Всегда на связи! Рекомендую!
Работой остался доволен. Спасибо!
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